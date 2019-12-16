Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi... Fenerbahçe, Sivasspor karşılaşmasında sakatlanan Sadık Çiftpınar'ın ön çapraz bağının koptuğunu açıkladı.
Sadık Çiftpınar sezonu kapattı mı?
En az 7 ay sahalardan uzak kalması beklenen Sadık Çiftpınar, sakatlığı nedeniyle 2019-20 sezonunun geri kalanında forma giyemeyecek.
Fenerbahçe, resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Sadık Çiftpınar'ın yapılan muayenesi ve MR değerlendirmesi sonucu ön çapraz bağında kopuk tespit edilmiş ve tedavisi için gerekli planlamalar yapılmıştır.
2019-2020 Cemil Usta Sezonunu kapatan futbolcumuz Sadık Çiftpınar'a geçmiş olsun der, sağlığına bir an önce kavuşmasını dileriz.