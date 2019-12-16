Fenerbahçe'den son dakika Sadık Çiftpınar açıklaması

Son dakika haberi... Fenerbahçe, Sivasspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Sadık Çiftpınar'ın ön çapraz bağında kopuk tespit edildiğini açıkladı.

16 Aralık 2019, Pazartesi 01:34 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'den son dakika Sadık Çiftpınar açıklaması

Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi... Fenerbahçe, Sivasspor karşılaşmasında sakatlanan Sadık Çiftpınar'ın ön çapraz bağının koptuğunu açıkladı.

Sadık Çiftpınar sezonu kapattı mı?

En az 7 ay sahalardan uzak kalması beklenen Sadık Çiftpınar, sakatlığı nedeniyle 2019-20 sezonunun geri kalanında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe, resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Sadık Çiftpınar'ın yapılan muayenesi ve MR değerlendirmesi sonucu ön çapraz bağında kopuk tespit edilmiş ve tedavisi için gerekli planlamalar yapılmıştır.

2019-2020 Cemil Usta Sezonunu kapatan futbolcumuz Sadık Çiftpınar'a geçmiş olsun der, sağlığına bir an önce kavuşmasını dileriz.

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