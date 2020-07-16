Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için yoğun bir çaba içerisinde olan Fenerbahçe'de önemli bir isim gündeme geldi. Sarı-Lacivertli kurmaylar bonservisi Sevilla'da olan Portekizli sağ kanat oyuncusu Rony Lopes'i kiralamak için devreye girdi.

TAKIMDAN AYRILMAK İSTİYOR

Takvim'in haberine göre Sevilla, Lopes ile aynı mevkide forma giyen Suso'nun opsiyonunu kullanınca zaten takımında az süre alan Lopes, ayrılma kararı aldı. Fenerbahçe de manejeri ile görüştü.

SEVILLA İLE DE GÖRÜŞÜLECEK

Fenerbahçe'nin Lopes'in menajeri ile yapılan görüşmede önemli mesafe kaydedildiği ancak sarı-lacivertli kurmayların Sevilla'lı yöneticiler de bir araya geleceği ifade edildi.

BONSERVİSİNE 25 MİLYON ÖDENDİ

Fenerbahçe'nin Lopes'in ücretinin tamanını ödemeyi kabul ettiği gelen haberler arasında. Fakat Sevilla bonservisine 25 milyon euro ödediği Lopez için bir miktar ücret talep edebilir.