Başkan Ali Koç'un gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmayı düşündüklerini açıklamasının ardından Ada basınından Fenerbahçe'yle ilgili gündem yaratan bir makale geldi. Turkish Football'dan Emre Sarıgül'ün haberine göre sportif direktör Damien Comolli'yle yola devam etme kararı alan Sarı Lacivertliler, bu yaz 8-10 transfer birden yapmayı planlıyor.

"Tazminatsız giderim"

Sarı Lacivertli kulübe yakın kaynaklara dayandırılarak verilen haberde Comolli ile Ersun Yanal arasında anlaşmazlıklar olduğuna dair çıkan söylentilerin hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Öte yandan Comolli'nin de kulüpteki görevinin değişmesi hâlinde tazminatsız olarak ayrılabileceğini yönetime ilettiği ancak Fenerbahçe'nin Fransız futbol adamını göndermek gibi bir niyeti olmadığı öğrenildi.

8-10 transfer!

UEFA'nın Finansal Fair Play kurallarıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmesi mümkün görünmeyen Sarı Kanarya'nın önümüzdeki yaz kadrosunu 8-10 yeni isimle güçlendireceği belirtilirken bu oyuncuların büyük oranda bonservissiz ya da kiralık olarak transfer edileceği kaydedildi.

Devre arasında Miha Zajc ve Sadık Çiftpınar'ı Comolli'nin Ocak ayında hayata geçirdiği performans analiz sistemi sayesinde renklerine bağlayan Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde de aynı politikayı sürdüreceği iddia edildi.