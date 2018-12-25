Süper Lig’de ilk yarının bitimiyle, Fenerbahçe’de ara transfer operasyonu için düğmeye basıldı. Teknik patron Ersun Yanal’ın belirlediği 4 pozisyon; forvet, kanat, orta saha ve stoper takviyesi doğrultusunda, Sarı- Lacivertli yönetimi yoğun bir mesai bekliyor. İşte 25 Aralık Salı son dakika tranfser haberleri ve detaylar...

TOLGAY ARSLAN'A TEK ŞART!

Sabah Gazetesinden Volkan Demir'in haberine göre; Fenerbahçe yönetimi, Beşiktaş'ta kadro dışı olan Tolgay Arslan transferinde takas konusunu gündemden çıkardı.

Sarı-lacivertliler, futbolcunun menajerlerine, "Oyuncu bonservisini alırsa kendisiyle bedelsiz transfer konusunda görüşebiliriz" mesajını iletti. Tolgay'ın alacaklarına karşılık bonservisini Beşiktaş yönetiminden talep ettiği bildirildi. Fenerbahçe, Tolgay'ı Beşiktaş'tan alamadığı parasını da ödeyerek transfer etmeyi planlıyor. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın Tolgay'a takas olarak düşündüğü Şener'i ise vermek istemiyor. Bu arada Fenerbahçe, Ozan'ı sezon sonuna kadar Alanyaspor'a kiralamaya sıcak bakıyor.

DEFANSA İLK ADAY! VALTER KANNEMANN...

Fenerbahçe'de stoper pozisyonu için Walter Kannemann gündeme geldi. 27 yaşındaki futbolcu için harekete geçen yönetim pazarlıklara başladı.

Skrtel’in yanına iyi bir futbolcu almak isteyen sarı-lacivertliler, Gremiolu oyuncuyu kadroya katmak istiyor. 2016 yazında Gremio’ya transfer olan futbolcu, Brezilya’nın en beğenilen savunmacılarından birisi. Sol ayaklı stoperin takımıyla 2022’ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kannemann’ın bir diğer ciddi talibi ise ülkesi Arjantin’den Independiente. Brezilya basınına göre 5 milyon euroyu gözden çıkaran kulüp, başarılı savunmacıyı kadrosuna katabilecek. (Star)

FENERBAHÇE'DE SIRA TRANSFERDE!

Gerekirse Finansal Fair Play anlaşmasını bozmayı göze alarak, kesenin ağzını açacağının sinyallerini veren başkan Ali Koç’in listesinde çok önemli yıldızlar var. İşte son durum...

Cesc Fabregas (orta saha)

Chelsea’deki sözleşmesi bitiyor. Sadece Fenerbahçe’nin değil, birçok kulübün transfer listesinde. Sarı-Lacivertliler, devre arasında uygun bir bonservis bedeli ödeyerek, 31 yaşındaki İspanyol oyuncuyu kadrosuna katabilir.

Tolgay Arslan (orta saha)

Beşiktaş’la yollarını ayırmaya hazırlanan Tolgay, Fenerbahçe’de transfer listesinin üst sıralarında yer alıyor. 28 yaşındaki futbolcu için Siyah-Beyazlı kulüple pazarlık masasına oturulacak.

Gabriel Barbosa’nın Santos’taki kiralık sözleşmesi bitti, Inter’e dönüyor. Bu sezon Brezilya Ligi’nde 18 gol atan 22 yaşındaki solak forvet, sezon sonuna kadar Fenerbahçe’ye kiralanabilir.

Burak Yılmaz (forvet)

Trabzon’da kadro dışı kalan Burak için Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında mücadele var. Sarı-Lacivertli kulüp, Ersun Yanal faktörünü kullanarak, tecrübeli golcüyü kadrosuna katmaya çalışıyor.

Arber Zeneli (sol açık)

Heerenveen’deki kontratı sezon sonunda bitecek olan 23 yaşındaki Kosovalı sol kanat oyuncusu Zeneli, Fenerbahçe’ye çok yakın. Ancak genç yıldızın transferi sezon sonuna kalabilir.

Mirin&Çağlar (stoper)

PSV’den Mirin’le, Leicester’den Çağlar da, Fenerbahçe’deki stoper adayları olarak öne çıkıyor. 27 yaşındaki Fransız savunmacı Mirin’in bonservisiyle, Çağlar’ın ise kiralık olarak kadroya katılması gündemde.



