Fenerbahçe 'de büyük bir gelecek vadeden Arda Güler, son günlerin en çok konuşulan ismi olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl teknik direktör İsmail Kartal'ın birçok maçta forma şansı verdiği Arda Güler, kalitesini taraflı tarafsız herkese ispatlamıştı. Arda Güler geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de çıktığı 24 maçta 7 gol ve 11 asiste imza attı.

Yeni sezona İsmail Kartal ile yolları ayırıp, Portekizli dünyaca ünlü hoca Jorge Jesus'la başlayan Fenerbahçe'de gözler yine Arda Güler'deydi. Fenerbahçe'de birçok transfere imza atan Portekizli teknik adam her pozisyon alternatifli bir kadro yapısına gitti. Yeni sezonda daha çok oynama beklentisi Arda Güler yaşadığı sakatlıklar ve Jesus'un tercihlerinden dolayı fazla forma şansı bulamadı.





Son olarak Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig 'de Gaziantep'i 2-1 yendiği maçın son 7 dakikasında forma şansı buldu ve yine gösterdiği başarılı performans ile taraftaların beğenisini kazandı. Genç Arda'nın 7 dakikalık performansı sosyal medyada 'daha fazla forma şansı bulmalı' yorumlarına neden oldu. Maçtan sonra Arda hakkında konuşan Jesus, "Arda girdikten sonra, 1 kişi fazla oynamamızın da etkisiyle iyi bir performans sergiledi. Onun pas kalitesine ihtiyaç duyduk ve faydalanmak istedik. Normalde oynamadığı bir pozisyonda oynattım. Pas kalitesi bizim için önemliydi ve bugün oyuna girdikten sonra takımın daha iyi olmasına çok yardım etti. Oyuna giren futbolculardan en etkilisi Rossi'ydi. Arda da yavaş yavaş fiziksel durumunu daha iyiye getiriyor. Çünkü milli arada sakatlık geçirmişti. O sakatlıktan sonra kondisyonunu yavaş yavaş istenilen seviyeye çekiyor. Perşembe günü daha fazla süre alacağını umuyorum. Bize çok yardımcı olacak." yanıtını verdi.

Son günlerin en çok konuşulan olayı olan Arda Güler'le ilgili Fenerbahçeli yöneticilerden Hürriyet'e açıklama geldi.





KİMSE DAKİKALARI SAYMASIN

Daha önce yaşanan bazı örnekler akla getirilmemesi gerektiğinin altını çizen yetkililer yaptıkları açıklamada şunları söylediler: “Zaten önümüzdeki ayın sonunda 18 yaşına girecek ve zorunlu olarak yeni bir sözleme yapılacaktır. ‘Eyvah Arda bizi yüzüstü bırakıp gidecek’ gibi bir durum asla olamaz. Taraftarlarımızın içi rahat olsun, kimse dakikaları filan saymasın. Arda’nın ve ailesinin karakter yapısı ortada. Kulübümüzde oynuyor, okulumuzda okuyor. Arda bu kulüpten ayrılırsa bile, o gün bir helalleşme olmadan kesinlikle dışarı adım atmaz.

"HOCAYA GÜVENMEK GEREKİR"

"Arda bu kulüpte büyümüş, bu kültürle yoğrulmuş bir evladımız. Biz de oynamasını istiyoruz ama takımın tek yetkilisi Jorge Jesus’tur ve onun kararlarına kimse karışamaz. Yarın (Bugün) kupa maçları başlıyor belki farklı bir süreç Rize maçıyla başlar, kim bilir? Taraftarlarımız takımın üzerinde ciddi bir şampiyonluk baskısı olduğunu zaten görüyor. Burada sakin kalmak, takıma destek olup hocaya ve kararlarına güvenmek en doğru tavırdır.”





Gençlerbirliği alt yapısından yetişen ve 2019’da Fenerbahçe’ye gelen Arda Güler bu sezon toplam 14 resmi maçta forma giydi."

ARDA GÜLER'İN SÖZLEŞMESİNDEKİ 'DAKİKA' MADDESİ

Fenerbahçe, Arda Güler'in yıldızını iyice parlatması sonrasında 17 Mart 2022'de genç oyuncusunun sözleşmesini iyileştirerek 2025 yılına kadar uzatmıştı. Ancak bu sözleşmede '1500 dakikanın altında oynarsa 5 milyon Euro'ya serbest kalır. 1500 dakika ve üstü oynarsa serbest kalma maddesi 17.5 milyon Euro'dur' maddesi olduğu iddia ediliyor.





EN AZ 11 MAÇ 90 DAKİKA OYNAMASI GEREKİYOR

Arda Güler, Süper Lig'de sadece 41 dakika oynarken sezon boyunca da toplamda 312 dakika şans bulabildi. Yani Arda Güler'in, iddiaları doğru kabul edersek '5 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesinin aktif olmaması için 1195 dakika daha forma giymesi gerekiyor. UEFA Avrupa Ligi, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 3 kulvarda mücadele eden Fenerbahçe, Avrupa ve kupada final oynaması durumunda sezon sonuna kadar 25 maça daha çıkacak. Finale kadar gidemezlerse bu rakam daha da düşecek. Bu tabloda Arda'nın 1500 dakikayı geçebilmesi adına en az 11 maçta 90 dakika şans bulması gerekiyor. Bu da aslında hemen hemen her iki karşılaşmanın birinde 11 başlayıp, 90 dakika sahada kalması demek.

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