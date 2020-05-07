Fenerbahçe Kulübü, İranlı genç futbolcusu Allahyar Sayyadmanesh’in takımdan ayrılacağına yönelik kamuoyunda yer alan haberleri yalandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Allahyar Sayyadmanesh’in sözleşmesinin iptaline yönelik alınmış bir karar yoktur." ifadelerine yer verildi.

2019-2020 sezonunun başında Fenerbahçe kadrosuna katılan 18 yaşındaki forvet oyuncusu, TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor’a kiralanmıştı.

İstanbulspor'da sadece 7 maçta şans bulan genç santrfor, gol ve asist üretememişti. Devre arasında Fenerbahçe'ye geri dönen İranlı oyuncu, sarı-lacivertli formayı yalnızca 1 resmi maçta ve yalnızca 4 dakika giyebildi.