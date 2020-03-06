Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi. Ersun Yanal sonrası yeni teknik direktörünü belirlemek için çalışmalarını sürdüren Sarı-Lacivertli kulüpte yoğun bir hareketlilik yaşanmaya başladı.

Abdullah Avcı'nın isminin yüksek sesle dile getirilmeye başlanması ve konuyla ilgili haberler servis edilmesi, yönetim kurulunu rahatsız etti. Sosyal medyada Fenerbahçe taraftarının Avcı ismine tepki gösteriyor oluşu da kulübü hamle yapmaya sevk etti.

Bu olaylar yaşanırken Fenerbahçe Kulübü'nden Abdullah Avcı'yla ilgili açıklama geldi.

Resmi açıklama geldi

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;

Futbol A Takımımızın, 7 Mart Cumartesi günü sahamızda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı Cemil Usta Sezonu 25. hafta müsabakasında, Takımımızın başında antrenörümüz Zeki Murat Göle görev alacaktır. Kendisine bu görevinde camiamızın tecrübeli isimleri destek sağlayacaktır.

Öte yandan kamuoyunda teknik direktörlük konusunda Sayın Abdullah Avcı ile görüştüğümüz ve/veya anlaştığımız yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır.

Başkanımızın veya herhangi bir yöneticimizin, Sayın Avcı ile iddia edildiği üzere ne 2 hafta önce ne de bugünlerde bir teması olmuştur.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Yusuf Dursun / fanatik.com.tr