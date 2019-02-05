Fenerbahçe'de gündem Martin Srktel. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Slovak yıldız ile hala anlaşma sağlanamadı.

34 yaşındaki tecrübeli defans oyuncuya sarı lacivertli kulüp iki yıllık sözleşme yenileme teklifi götürdü. 3.3 milyon euro garanti ücret alan Skrtel'i iyi bir rakam teklif eden Fenerbahçe'de imzalar hala atılmamış durumda.

Devre arasında dünya devi Juventus'un radarına giren Skrtel kariyerindeki son sözleşmesi olduğu için gelecek teklifleri beklediği öğrenildi. Slovak yıldız gelecek yüksek yıllık ücret tekliflerine göre Çin veya Arap ülkelerini de tercih edebileceği bildirildi.

SKRTEL İÇİN MENAJERİNDEN TRANSFER İTİRAFI GELMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Skrtel'in menajeri Karol Csonto da transferle ilgili önemli bir itirafta bulunmuştu.

Skrtel'in menajeri Karol Csonto yaptığı açıklamada Juventus ile görüştüğünü ''Geçen hafta Juventus ile Skrtel için görüştüm. Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al-Nasr takımından da 3 milyon euro teklif geldi. Sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ama 3 milyon teklif ettiler. Skrtel, Fenerbahçe'nin en önemli oyuncusu ve onu takımdan göndermek istemiyorlar. O yüzden transfer olmasına izin vermediler'' sözleriyle dile getirmişti. (Senad Ok / Skorer)

Haberin fotoğrafları için tıklayın Fenerbahçe'de ayrılacak isimler belli oldu! Mehmet Topal devri bitiyor