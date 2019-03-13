Ancak performans düşüklükleri bir yana, sakat ve cezalı oyuncular teknik heyeti zorlamaya devam ediyor. Tedavisi süren Valbuena ve cezalı Serdar Aziz’den mahrum kalacak sarı-lacivertlilerde, Başakşehir karşısında forma giyemeyen Mehmet Topal ve Dirar için seferberlik var. Ancak her iki oyuncunun da durumu belirsiz. Sağlık ekibinden sürekli bilgi alan Ersun Yanal ise tüm olasılıkları göz önünde bulundurarak planlama yapıyor. Serdar’ın boşluğunu Sadık’la kapatacak olan tecrübeli çalıştırıcı, sağ için Moses’ı sol için de Mehmet Ekici’yi hazırlıyor.

İŞLER DEĞİŞEBİLİR

Başakşehir karşısında sol kanatta görev verdiği Ekici’nin performansından memnun kalan Yanal, bu konudaki kesin kararını ise maç günü verecek. Zira cezası biten Ayew de göreve hazır. Yanal, kanatları Ayew ile Moses’a teslim edip Ekici’yi göbeğe çekebilir ki, bu da Zajc’ın kulübeye çekilmesi anlamına geliyor. Çünkü, hesaplarını Dirar ve Topal yokmuşcasına yapan Ersun Hoca’nın, Jailson ve eleştiri oklarının hedefinden gözdesi Tolgay’dan vazgeçmek gibi bir niyeti yok. Tabii mevcut durumda bile net olmayan kadronun Dirar ile Topal’ın yetişmesi hâlinde daha köklü bir değişiklik göstereceği de aşikâr. (Türkiye Gazetesi)