Transferin hareketli takımı Fenerbahçe, Roman Neustadter ve Martin Skrtel'in takımdan ayrılmasının ardından stoper arayışlarına geçmiş ve Sevilla'da forma giyen eski oyuncusu Simon Kjaer'i gündemine almıştı. La Liga ekibinin kadrosunda düşünmediği ve bu yaz göndermeyi planladığı konuşulan 30 yaşındaki futbolcu için Sarı Lacivertli kulübün yıldırma stratejisi izlediği ortaya çıktı.

İspanya'da yayım yapan Estadio Deportivo gazetesinin okuyucularıyla paylaştığı haberde Sevilla yönetiminin iki yıl önce Fenerbahçe'den 12,5 milyon euro'ya kadrosuna kattığı deneyimli stoperi minimum zararla satmak istediği ancak oyuncu için henüz kulüp bulamadığını kaydetti. Gazete, Sarı Lacivertli yönetimin de bu durumu fırsat bilerek transferde son ana kadar beklemeyi ve böylece Danimarkalının bonservisini büyük ölçüde aşağı çekmeyi planladığını yazdı.

Sevilla ile 2021 yazına kadar sözleşmesi bulunan ve bu yaz tatilini Türkiye'de geçiren Kjaer, geride kalan sezonda 37 maçta forma şansı bulmuştu. Yıldız ismin güncel piyasa değeri, Transfermarkt verilerine göre 8 milyon euro'ya kadar düştü.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler