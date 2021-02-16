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Fenerbahçe'den sezon sonu için Fatih Kuruçuk hamlesi

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadro yapılanması da devam ediyor. Sarı Lacivertliler'de ara transfer döneminde gündeme gelen Karagümrük'ün genç stoperi Fatih Kuruçuk'un sezon sonu kadroya dahil olması için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

16 Şubat 2021, Salı 12:21 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'den sezon sonu için Fatih Kuruçuk hamlesi

Süper Lig'de yaptığı transferlerle adından sıkça söz ettiren Fenerbahçe yeni sezonun yapılanması için de çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı Lacivertliler'de ara transfer döneminde gündeme gelen Karagümrük'ün genç stoperi Fatih Kuruçuk'un sezon sonu kadroya dahil olması için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. 


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Fenerbahçe, Karagümrük'le sezon sonu sözleşmesi bitecek Fatih Kuruçuk'un devre arası transferi için de girişimde bulunmuş fakat kırmızı beyazlılar, mevcut kadroya ekstra bir savunma oyuncusu katamayınca bu transfer iptal olmuştu.

Sarı lacivertliler, bu oyuncuyu bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Fatih Kuruçuk, Galatasaray'ın da transfer listesinde bulunuyor. 


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