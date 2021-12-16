Henüz 14 yaşında olmasına rağmen yeteneğiyle göz dolduran genç yıldız İsak Vural, taraftarı olduğu Fenerbahçe 'ye imza atıyor. Bir süre Barcelona altyapısında antrenmanlara çıkan Türk asıllı genç oyuncu, daha sonra Benfica ile anlaşmıştı.

Fenerbahçe anlaştı!

Aynı zamanda Fenerbahçe taraftarı olan İsak Vural, sarı-lacivertli kulüple anlaştı ve Benfica'dan ayrılarak Fenerbahçe için Türkiye'ye gelecek.

A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, İsak Vural'ın transfer detaylarını şöyle anlattı:

"Fenerbahçe, İsveç'te doğup büyüyen 14 yaşındaki İsak Vural'ı transfer etti. Daha önce Barcelona transfer etmeye kalktı az kalsın ceza alıyordu. Sonra Benfica'ya gitti. Babası da iyi bir Fenerbahçeli. Kısa bir süre içinde Türkiye'ye gelecek."