“Antalyaspor maçının 90+2. dakikasında lehimize verilen penaltıda Pelkas’ın topu rakipten kurtardıktan sonra topa dokunamayan rakibin ilk hamlede dizi ile oyuncumuzun dizine yaptığı temas görüntülerce sabittir. Pozisyonun sadece ve sadece 9 (DOKUZ) saniyede incelenerek penaltının iptal edilmesi skandaldır. Fenerbahçe’nin attığı gollerin 4 dakika 17 saniye VAR’da incelenmesi hafızalara kazınmışken; lehimize verilmiş penaltı pozisyonunun; 9 (DOKUZ) saniyede, pozisyonun kesinlikle net ve açık gözükmediği üst ve tek açıdan incelenip, en net izlenebileceği diğer açılar göz önüne alınmayarak iptal edilmesi, gerçek amaç ve misyonu net şekilde ortaya koymuştur.”

‘Golden önce top çıktı’

“Maçın orta hakemi penaltıyı incelemesi ve hakkıyla karar vermesi için değil, direkt iptal etmesi için VAR ekranına çağrılmış ve penaltı iptali gerçekleşmiştir. Ribimizin attığı gol öncesinde topun oyun alanı dışına çıkmış olduğu ve hakemler tarafından devam kararı verildiği de görüntülerce sabittir. Mesut Özil’e 65. dakikada yapılan ve kendisini haftalarca sahalardan uzak tutacak şekilde sakatlayan pozisyonda sarı kartı bulunan rakip oyuncuya ikinci sarı kart da gösterilmemiştir. Hakemler hem takımımız hem de rakip takımın pozisyonlarında üst üste yaptıkları hatalarla maçın gidişatına ve sonucuna direkt etki etmişlerdir.”

‘VAR ile açık operasyon’

“Türk futbolu, etki altındaki Türk hakemleri ve VAR sistemi eliyle açık operasyona uğramakta, bu operasyondan yıllardır olduğu gibi en ağır yarayı alan yine Fenerbahçe olmaktadır. Tüm bunlara rağmen; yapılan her türlü saha içi, saha dışı operasyonlara ve algı çalışmalarına rağmen kalan 13 haftada camia olarak omuz omuza kenetlenerek, sakat ve cezalı futbolcularımızın da katılmasıyla, hedefimize ve zafere ulaşacağımıza inancımız tamdır.”