Fenerbahçe'den sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Eskişehirspor'un gözde oyuncularından Sekidika için Fenerbahçe devreye girdi. Alacakları olduğu halde sözleşmesini feshetmeyen oyuncu için Sarı-Lacivertliler'in Eskişehir'e cüzzi bir miktar teklif ettiği ifade edildi.

OYUNCUNUN KARARI BEKLENİYOR

Fenerbahçe yönetiminin oyuncunun kararını beklediği belirtilirken, Eskişehirspor kulübü ile de görüşülüyor. Transfer kulislerinde oyuncunun Fenerbahçe'ye daha yakın olduğu konuşuluyor.

3+1 YILLIK TEKLİF YAPILDI...

23 yaşındaki Nijeryalı sağ kanat oyuncusuna 3+1 yıllık sözleşme teklif teklif edildiği, az bir miktar olsa da imza parasının da Sekidika'ya yapılan teklifin içinde yer aldığı iddia edildi.

MOSES SEZON SONUNDA YOLCU

Moses ile kiralık sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması nedeniyle Sarı-Lacivertliler bu bölgeye transfer planlıyordu. Sekidika sürati ve adam geçme yeteniğiyle ön palana çıkmıştı.

Kaynak: Takvim