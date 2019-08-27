Fenerbahçe'den Scarpa için Palmeiras'a resmi teklif

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Palmeiras'ın yıldız orta saha oyuncusu Gustavo Scarpa için transfer teklifinde bulunduğu belirtildi.

27 Ağustos 2019, Salı 19:17 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'den Scarpa için Palmeiras'a resmi teklif

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de; Palmeiras'ın yıldız orta sahası Gustavo Scarpa, yeniden gündeme geldi. 

2018-19 sezonunun devre arasında da Fenerbahçe'nin gündemine gelen Scarpa için ESPN Brasil'in Palmeiras'a 5 milyon Euro'luk teklif yapıldı. 

Luiz Gustavo için de Marsilya ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'nin, Palmeiras'a yaptığı 5 milyon Euro'luk teklif reddedilirken görüşmelerin sürdüğü ve Brezilya ekibinin bonservis için 8 milyon Euro talep ettiği aktarıldı. 

25 yaşındaki oyuncu, 2018'de Flumunense'den transfer olduğu Palmeiras'ta 51 maça çıkarken 14 gol atmayı başardı. 


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