Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de; Palmeiras'ın yıldız orta sahası Gustavo Scarpa, yeniden gündeme geldi.

2018-19 sezonunun devre arasında da Fenerbahçe'nin gündemine gelen Scarpa için ESPN Brasil'in Palmeiras'a 5 milyon Euro'luk teklif yapıldı.

Luiz Gustavo için de Marsilya ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'nin, Palmeiras'a yaptığı 5 milyon Euro'luk teklif reddedilirken görüşmelerin sürdüğü ve Brezilya ekibinin bonservis için 8 milyon Euro talep ettiği aktarıldı.

25 yaşındaki oyuncu, 2018'de Flumunense'den transfer olduğu Palmeiras'ta 51 maça çıkarken 14 gol atmayı başardı.



