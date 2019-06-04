Yeni sezon için transfer çalışmaları yürüten Fenerbahçe’de sürpriz bir isim daha gündeme geldi. Hollanda’da Feyenoord’da oynayan Sven van Beek, sarı-lacivertlilerin gündemine girdi. Hollanda basınında yer alan haberde, Fenerbahçe’nin 24 yaşındaki stoperi istediği ifade edildi.

Feyenoord ile 2021’e kadar sözleşmesi olan van Beek’in kiralık olarak transfer edilmek istendiği aktarıldı. Aynı zamanda sağ bekte oynayabilen Hollandalı stoper için girişimlerin başladığı öne sürüldü.

Öte yandan, Fenerbahçe’nin geçtiğimiz sezon da Sven van Beek’i istediği anımsatıldı. (Skorer)