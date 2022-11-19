Fenerbahçe , ara transfer döneminde savunma rotasyonunu güçlendirmek istiyor. Listedeki isimlerin başında Kaan Ayhan geliyordu. Ancak Kaan için ezeli rakiplerin de devreye girmesi, bu transferi daha da zor hale getirdi. Fenerbahçe de gözünü, Sassuolo’nun bir diğer Milli yıldızına çevirdi.

Transferde öncelik savunma

Tüm kulvarlarda yoluna devam eden Fenerbahçe, ara transferde kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un talebi doğrultusunda öncelik savunma transferine verilmiş durumda. Takımdaki stoper rotasyonunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, çalışmalara başladı.









Samet Akaydın da gündemde

28 yaşındaki oyuncu, bu sezon Adana Demirspor’da göz dolduran bir performans sergiledi. Samet Akaydın, yükselen formunun ödülünü, Milli Takım ’a çağırlarak aldı. Sarı-Lacivertliler’in gözlemcilerinin Samet’i sezon başından beri yakından takip ettiği kaydedildi. Yönetime, başarılı savunmacıyla ilgili olumlu rapor sunuldu.

Başkanlar görüşme yapabilir

Samet Akaydın, ligde 13 maçta oynadı, yüzde 85 pas isabeti, maç başına 46 başarılı pas ve yüzde 63 ikili mücadele kazanma oranıyla dikkat çekti. Başkan Ali Koç’un, Adana Demir Başkanı Murat Sancak’la başarılı stoper için görüşme yapabileceği öğrenildi.









Mert Müldür yakından takip ediliyor

23 yaşındaki oyuncu, ligin ilk maçı olan Juventus mücadelesinin 7. dakikasında bileğinden sakatlanmıştı. Bu nedenle kalan bölümü kaçırdı. Ancak Mert, önümüzdeki ay idmanlara başlayacak. Ocak ayından itibaren ise formasına kavuşması bekleniyor. Fenerbahçe de yıldız futbolcunun durumunu yakından takip ediyor.

3’lü savunmanın stoperi

Mert Müldür, her savunmanın her iki kanadının yanı sıra stoper olarak da görev yapabiliyor. 23 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe’de özellikle 3’lü savunmada kenar stoper olarak kullanılabilir. Hem yerli hem de çok yönlü bir oyuncu olması nedeniyle yıldız oyuncu, Sarı-Lacivertliler için en cazip adaylardan biri haline geldi. Kaan Ayhan için Sassuolo ile zaten görüşmeler başlayan yönetimin, Mert’in şartlarını da soracağı ve pazarlıklara 23 yaşındaki üzerinden devam edeceği öğrenildi..







