Fenerbahçe'den şaşırtan paylaşım

Fenerbahçe'nin resmi twitter hesabından Spartak Trnava maçının ilk yarısının sona ermesiyle şaşırtan bir paylaşım geldi. İlk yarı skorunu bir görselle paylaşan Fenerbahçe'de, arka planda İzmir Bornova Stadı kullanıldı.

14 Aralık 2018, Cuma 00:05 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'den şaşırtan paylaşım

UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı garantileyen Fenerbahçe, son maçında Spartak Trnava'ya konuk oldu. Mücadelenin ilk yarısını 1-0 geride kapatan Fenerbahçe'den, 45 dakikanın sona ermesiyle şaşırtan bir paylaşım geldi.

İlk yarı sonucunu bir görselle paylaşan Fenerbahçe'nin resmi twitter hesabı, arka planda İzmir Bornova Stadı kullandı.

Bu şaşırtan paylaşım, sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlar tarafından büyük tepki gördü. Gelen tepkilerin ardından paylaşım resmi hesaptan silindi.

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