Fenerbahçe Kulübü; Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve Türkiye Voleybol Federasyonu'na (TVF) sağlık çalışanlarının maçlarda ağırlanması için başvuru yaptığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Geçtiğimiz Mart ayında ülkemizde ilk kez tespit edilen, 11 aydır atılan tüm adımların ana belirleyicisi olan dünya genelindeki salgın sürecini, Sağlık Bakanlığımız nezdinde tüm ilgililerin yoğun çalışmaları ve sağlık çalışanlarımızın eşsiz fedakarlıklarıyla yönetiyoruz. Bugün geldiğimiz noktada tüm dünya genelinde ve ülkemizde aşı konusunda yaşanan gelişmeler hepimiz için en büyük umuttur. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, tüm süreç boyunca canlarını ortaya koyarak, eşsiz bir mücadele veren ve aşı olarak hastalığa karşı korunmuş sağlık çalışanlarımızı, Fenerbahçe futbol, basketbol ve voleybol takımlarımızın, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi, Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ve Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak müsabakalarımızda ağırlamak istediğimizi ilgili federasyonlara gönderdiğimiz resmi yazılarla ilettik. Sadece aşı olmuş sağlık çalışanlarımızın misafir edileceği müsabakaların, hem kendileri için bir moral olacağını hem de ülkemize aşının önemi ve gerekliliği konusunda mesaj vereceğini, normalleşmeye giden süreçte aşı olmanın önemli bir dönüm noktası olduğu gerçeğini vurgulayacağına inanıyoruz."