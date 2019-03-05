Fenerbahçe'den Roberto Soldado'ya yeni sözleşme teklifi

Yeni sezon planlamasına şimdiden başlayan Fenerbahçe'nin ilk hamlesi Roberto Soldado oldu. Islam Slimani'yi gözden çıkaran Ersun Yanal, Soldado'yu takımda tutmayı hedefliyor.

05 Mart 2019, Salı 11:43 Son Güncelleme:
- A +
Fenerbahçe'den Roberto Soldado'ya yeni sözleşme teklifi

Fenerbahçe yönetimi ilginç bir durumla karşı karşıya kaldı. Bu sezon 17 resmi maç oynayan Soldado, kalan 10 maçın 8'inde forma giyerse 25 maçı tamamlayacak ve sözleşmesi 1 yıl uzayacak. Ancak 7 maç oynarsa sözleşmesi bitmiş olacak.

FENERBAHÇE'DE İLGİNÇ HESAPLAR

Sarı lacivertli yönetiminin erken davranıp Soldado'ya yıllığı 1.5 milyon Euro'dan 1+1 yıllık sözleşme önereceği iddia ediliyor. Bu paraya maç başılar dahil değil.

Soldado kabul etmezse Fenerbahçe, yönetim kararıyla Soldado'yu kalan 10 en az 3'ünde oynatmayabileceği oynatırsa da satış listesine koyacağı iddia edildi. (Takvim)

Bu haberi de okudularErsun Yanal'ın Başakşehir planı hazır

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.