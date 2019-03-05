Fenerbahçe yönetimi ilginç bir durumla karşı karşıya kaldı. Bu sezon 17 resmi maç oynayan Soldado, kalan 10 maçın 8'inde forma giyerse 25 maçı tamamlayacak ve sözleşmesi 1 yıl uzayacak. Ancak 7 maç oynarsa sözleşmesi bitmiş olacak.

FENERBAHÇE'DE İLGİNÇ HESAPLAR

Sarı lacivertli yönetiminin erken davranıp Soldado'ya yıllığı 1.5 milyon Euro'dan 1+1 yıllık sözleşme önereceği iddia ediliyor. Bu paraya maç başılar dahil değil.

Soldado kabul etmezse Fenerbahçe, yönetim kararıyla Soldado'yu kalan 10 en az 3'ünde oynatmayabileceği oynatırsa da satış listesine koyacağı iddia edildi. (Takvim)

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