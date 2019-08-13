Fenerbahçe'den Riza Durmisi için sıkı pazarlık

Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlığı sonrası sol beke alternatif arayan Fenerbahçe, Lazio forması giyen Riza Durmisi için girişimlerin olduğu öğrenildi.

13 Ağustos 2019, Salı 10:20
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Fenerbahçe'den Riza Durmisi için sıkı pazarlık

Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlığı sonrası sol beke alternatif arayan Fenerbahçe, Lazio forması giyen Riza Durmisi için girişimlerin olduğu öğrenildi.

Lazio, 25 yaşındaki futbolcuyu elden çıkarmayı düşünüyor ancak Durmisi'yi bedavaya göndermeye sıcak bakmıyor. İtalyan kulübünün, Danimarka asıllı Arnavutluk vatandaşı olan futbolcu için en az 4 milyon Euro istediği aktarıldı.

F.Bahçe yönetiminin bu fiyatı düşürmek için pazarlıklarını sürdürdüğü aktarıldı. Geçen sezon 19 maçta forma giyen Durmisi, 823 dakika sahada kaldı skor kaydedemedi. (Sabah)

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