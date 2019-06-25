Aleksandar Kolarov ve Max Kruse gibi oyunculara imza attırmaya yakın olan Fenerbahçe'nin Fejsa'yla birlikte Renato Sanches'i de transfer etmek istediği belirtildi.

Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre; Sarı Lacivertliler gelecek sezon da Bayern Münih'te oynaması zor olan Renato Sanches'i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Fransız kulübü Paris Saint Germain'in de ilgilendiği belirtilen 21 yaşındaki orta sahanın geçen sezon da Kanarya'nın radarında olduğu ancak transferin gerçekleşmediği yazıldı.

"İkisi birlikte oynayabilirler!"

Fenerbahçe'nin Fejsa'ya imza attırma konusunda sona gelindiğinin bildirildiği haberin başlığında ise "Fejsa ve Renato Sanches yeniden birlikte oynayabilirler" denildi. Hatırlanacağı üzere Renato Sanches 2016/2017 sezonunun başında 35 milyon euro bedelle Benfica'dan Bayern Münih'e transfer olmuştu.

Beklentileri karşılayamayan genç orta saha 2017/2018 sezonunun başında ise 8,5 milyon euroluk bedelle Swansea City'ye kiralanmıştı. Bayern'de 2018/2019 sezonunda toplam 24 maça çıkan Sanches 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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