Fenerbahçe altyapısından yetişen 24 yaşındaki oyuncu, sezon başında, geçen sene kiralık formasını giydiği Karagümrükspor’a satılmıştı. Yönetim, Ramazan’ı satarken sözleşmeye geri alma maddesi koydurmuştu. Sarı- Lacivertliler, yakından takip ettiği eski oyuncusu için şimdi o maddeyi kullanmayı planlıyor. Kendini fazlasıyla geliştiren Ramazan Civelek, normalde sağ açıkta oynuyorken sağ beke geçti. 24 yaşındaki oyuncu bu sezon ligde 28 maçta 6 gol atıp, 4 asist yaptı.