Fenerbahçe'den Ramazan Civelek'e yakın takip

Fenerbahçe'nin Karagümrükspor'a sattığı Ramazan Civelek'i yakından takip ettiği ve satarken geri alma maddesi koydurduğu için takıma geri çağırmayı planladığı öğrenildi.

20 Temmuz 2020, Pazartesi 06:58 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'den Ramazan Civelek'e yakın takip

Fenerbahçe altyapısından yetişen 24 yaşındaki oyuncu, sezon başında, geçen sene kiralık formasını giydiği Karagümrükspor’a satılmıştı. Yönetim, Ramazan’ı satarken sözleşmeye geri alma maddesi koydurmuştu. Sarı- Lacivertliler, yakından takip ettiği eski oyuncusu için şimdi o maddeyi kullanmayı planlıyor. Kendini fazlasıyla geliştiren Ramazan Civelek, normalde sağ açıkta oynuyorken sağ beke geçti. 24 yaşındaki oyuncu bu sezon ligde 28 maçta 6 gol atıp, 4 asist yaptı.

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