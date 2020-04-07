Fenerbahçe’den Radomir Antic için taziye mesajı

Fenerbahçe Kulübü, bir dönem sarı-lacivertli formayı giyen eski futbolcu ve teknik direktör Radomir Antic’in vefatından dolayı taziye mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "1977-1978 sezonunda çubukluyu terleten ve kazandığımız şampiyonlukta önemli rol oynayan eski oyuncumuz Radomir Antic’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Huzur içinde uyu Radomir Antic." ifadeleri kullanıldı.

Bir sezon Fenerbahçe’de oynayan Sırp futbol adamı, Atletico Madrid’in yanı sıra Real Madrid ve Barcelona’da teknik direktörlük yapmıştı.