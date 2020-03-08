Fenerbahçe’den PTT’ye set yok

Vestel Venüs Sultanlar Ligi’nde 21 hafta geride kalırken, Play-Off sınırında olan PTT, galibiyet sayısını artırmak için kazanması gerektiği maçı kaybetti.
Fenerbahçe’nin konuğu olan PTT, etkili rakibi karşısında 3-0 mağlup oldu. PTT bu sonuçla Play-Off şansını zora soktu.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Seçkin Yener, Ramazan Çevik
Fenerbahçe Opet: Naz Aydemir Akyol, Thompson, Dicle Babat, Vargas, Robinson, Eda Erdem Dündar (Aylin Sarıoğlu, Fatma Yıldırım, İpar Kurt)
PTT: Janset Erol, Polen Ünver, Gergena Dimitrova, Nasya Dimitrova, Aslıhan Kılıç, Ezgi Dağdelenler (Ceren Önal, Seda Aslanyürek, Ceren Baysal)
Setler: 25-15, 25-12, 25-19
Süre: 70 dakika (24, 21, 25)