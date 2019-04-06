Fenerbahçe'den Polonya'ya çıkarma!

Kadrosunda kapsamlı bir rotasyona hazırlanan Fenerbahçe, sağ bekten sonra sol bek için de bir Polonyalının peşine düştü.

06 Nisan 2019, Cumartesi 10:13
- A +
Fenerbahçe'den Polonya'ya çıkarma!

Dinamo Kiev’in 24 yaşındaki millî sağ beki Tomasz Kedziora için temaslarda bulunan sarı-lacivertliler, Polonya’nın Atalanta’da forma giyen 23 yaşındaki sol beki Arkadiusz Reka için de girişimlere başladı.

PROTESTO SES GETİRDİ

F.Bahçe kafilesinin 4 Nisan 2015’te uğradığı silahlı saldırıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin önceki gün yaptığı “Karanlık” protestonun ardından savcılık, olayla ilgili yeni deliller toplanmasını istedi. Tam dört senedir aydınlatılamayan saldırıya yönelik polisin hazırladığı fezleke dosyası eksikler sebebiyle iade edilmişti. (Türkiye Gazetesi)

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.