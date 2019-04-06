Dinamo Kiev’in 24 yaşındaki millî sağ beki Tomasz Kedziora için temaslarda bulunan sarı-lacivertliler, Polonya’nın Atalanta’da forma giyen 23 yaşındaki sol beki Arkadiusz Reka için de girişimlere başladı.

PROTESTO SES GETİRDİ

F.Bahçe kafilesinin 4 Nisan 2015’te uğradığı silahlı saldırıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin önceki gün yaptığı “Karanlık” protestonun ardından savcılık, olayla ilgili yeni deliller toplanmasını istedi. Tam dört senedir aydınlatılamayan saldırıya yönelik polisin hazırladığı fezleke dosyası eksikler sebebiyle iade edilmişti. (Türkiye Gazetesi)