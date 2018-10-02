Fenerbahce.org'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Fenerbahçemiz, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında 4 Ekim Perşembe Günü, saat 19:55'te Slovakya temsilcisi Spartak Trnava ile Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde karşılaşacak.

Teknik Direktörümüz Phillip Cocu ve futbolcumuz Hasan Ali Kaldırım, 3 Ekim Çarşamba günü saat 17:30'da basın toplantısı düzenleyecek. 18:00'da ise takımımız stadımızda antrenmana çıkacak.

Spartak Trnava'nın basın toplantısı ise saat 19:30'da düzenlenecek. Rakibimizin antrenmanı da stadımızda saat 20:00'da başlayacak.

Her iki takımın antrenmanının da ilk 15 dakikası basına açık olacak.

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