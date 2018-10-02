Fenerbahçe'den Phillip Cocu açıklaması
Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla perşembe günü oynanacak Spartak Trnava maçı öncesi çarşamba günü düzenlenecek basın toplantısına teknik direktör Phillip Cocu ve Hasan Ali Kaldırım'ın katılacağını açıkladı. Böylece beklenildiği üzere Cocu'nun Trnava maçında takımın başında olması kesinleşmiş oldu.
Fenerbahce.org'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:
Fenerbahçemiz, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında 4 Ekim Perşembe Günü, saat 19:55'te Slovakya temsilcisi Spartak Trnava ile Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde karşılaşacak.
Teknik Direktörümüz Phillip Cocu ve futbolcumuz Hasan Ali Kaldırım, 3 Ekim Çarşamba günü saat 17:30'da basın toplantısı düzenleyecek. 18:00'da ise takımımız stadımızda antrenmana çıkacak.
Spartak Trnava'nın basın toplantısı ise saat 19:30'da düzenlenecek. Rakibimizin antrenmanı da stadımızda saat 20:00'da başlayacak.
Her iki takımın antrenmanının da ilk 15 dakikası basına açık olacak.
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