Fenerbahçe’nin transfer hedefinde olduğu belirtilen Brezilyalı futbolcu Patrick ile ilgili yeni gelişmeler meydana geldi. Brezilya basınındaki haberlere göre Internacional kulübünün formasını giyen futbolcunun menajeri, yarın Avrupa’ya bir seyahate çıkacak.

İlk durak Almanya olacak

Augsburg forması giyen Iago ile görüşmek üzere Almanya’ya gideceği belirtilen menajerin Patrick konusunda da girişimleri olacağı belirtilerek “Bir kez daha Türklerle de masaya oturacak” ifadeleri kullanıldı. Sarı-lacivertlilerin dışında Çin’den de oyuncuyla ilgilenen kulüpler bulunduğu belirtildi.

Bonservisi ikiye ayrılıyor

27 yaşında olan ve orta sahanın ortasında görev yapan futbolcunun bonservisi, Brezilya’da pek çok futbolcuda olduğu gibi parçalı bir özellik arz ediyor. Patrick’in haklarının yüzde 50’sini Internacional kulübü elinde bulundururken, diğer yarısı Monte Azul’da bulunuyor. Gaziantep’e geldi, oynamadan gitti. Brezilya liginde bu sezon 16 maçta 2 gol, 1 asist; Libertadores Kupası’nda 10 maçta 1 gol ile oynayan Patrick, daha önce Türkiye’ye de gelmişti. 2014 yazında Gaziantepspor’a transfer olan futbolcu 4 yıllık sözleşmeye imza atsa da, kırmızı-siyahlı ekipte hiç forma giymeden altı ay sonra ülkesine geri döndü.

(Milliyet)