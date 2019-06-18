Transferde düğmeye basmak için UEFA’nın vereceği kararı bekleyen Fenerbahçe’de hedefler belirlendi. Sol bek Erik Durm, kanat-forvet Schürrle ve 10 numara Kruse, Sarı-Lacivertliler’in listesinde ön plana çıktı.

Max Kruse görüşen F.Bahçe, bonservisi elinde olan 31 yaşındaki yıldızla anlaşmaya yakın.

Huddersfield’ın sol beki Erik Durm’a da ilgi var. Ayrıca Emre Belözoğlu ve Fejsa’nın da kısa sürede açıklanması bekleniyor.

Öte yandan Wolfsburg’un rezerv takımında forma giyen 21 yaşındaki Murat Sağlam ile de 3+1 yıllık sözleşme imzalanmıştı.

Başkan Koç, genç oyuncuları alırken, tecrübeli futbolcuların da kadroda olması gerekliliği konusunu vurguladı.

Kaynak: Akşam