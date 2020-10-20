Fenerbahçe'nin Göztepe'yi 3-2 yendiği karşılaşma sonrası Ozan Tufan'ın Pelkas ile ilgili yaptığı açıklamalar herkesi güldürmüştü.

Ozan, maç sonrası kulübün Youtube kanalına yaptığı açıklamada bir ara Pelkas’ın ismini unuttuğunu söyledi. Ozan Tufan, bu ilginç olayı “Bir ara maçta çok enteresan bir şey oldu. Pelkas’ın ismini unuttum. ‘Yunanistan’ diye seslendim çocuğa… Caner ağabey de duydu, o da gülmeye başladı maç içinde… Konsantrasyonumuz dağıldı” ifadeleriyle anlattı.





Fenerbahçe paylaştı...

Fenerbahçe sosyal medya ekibi bugün gerçekleştirilen idmanda ikilinin beraber çektirdiği fotoğrafı paylaştı. Paylaşımın altına "Ozan Tufan - Yunanistan" yorumları yapıldı.



