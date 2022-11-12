Fenerbahçe 'nin Spor Toto Süper Lig ’in 14.haftasında Bitexen Giresunspor’u konuk ettiği karşılaşmada Çapa Tıp Fakültesi’nde 11 yaşından beri tedavi gören Özgür Alparslan, tablet ile maç önü seremoni etkinliğindeki yerini aldı ve görüntülü olarak futbolcularla, teknik direktör, stadı dolduran ve ekranları başında maçı takip eden taraftarlarla buluştu.

15 yaşındaki Özgür Alparslan’ın tedavisi için Ağrı’dan İstanbul’a gelen ailesi de Kanserli Çocuklara Umut Vakfı’nın (Kaçuv) Aile Evleri’nde konaklıyor.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada "Fenerbahçe ailesi olarak Özgür’e bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; en kısa zamanda sağlığına kavuşarak mabedimize, futbolcularımızın elinden tutarak seremoniye çıkacağı maçımıza heyecanla bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.