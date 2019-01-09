Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

Taraftarlarımızın dikkatine

Yakın zamanda farklı telefon numaralarından “Fenerbahçe Spor Kulübünden arıyoruz” söylemi ile, Başkanımız Sn. Ali Y. Koç’ un da ismini kullanarak taraftarlarımıza lisanssız, sahte forma ve atkı satışı yapılmaya çalışıldığına dair tespitlerimiz üzerine konuya ilişkin bir bilgilendirme metni yayınlamıştık.

Birkaç haftadır benzer şekilde aramaların devam ettiğine dair şikayetler almaktayız.

Bu oluşumlarla ilgili hukuki mücadelemiz devam etmekle birlikte, taraftarlarımıza tekrar ve önemle hatırlatmak isteriz ki Fenerium’ un TELEFONLA SATIŞ HİZMETİ BULUNMAMAKTADIR. Taraftarlarımızdan bu kapsamda yapılan ve kapıda ödeme seçeneği sunulan aramalara itibar etmemelerini önemle rica ederiz.

Fenerbahçe Spor Ürünleri

San. ve Tic. A.Ş.