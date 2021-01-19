Geçen sezona kadar Fenerbahçe’nin geleceği olarak gösterilen ve kulüp tarihinin en genç kaptanı olarak tarihe geçen Ömer Faruk Beyaz, bu sezon ortalıkta hemen hemen hiç gözükmedi. Ligde sadece 5-1 kazanılan Gençlerbirliği deplasmanında 8 dakika süre alan ve 2 kez de kupa sınavında oynayan Ömer Faruk’un forma umutları iyice suya düştü. Başta sportif direktör Emre Belözoğlu olmak üzere yönetim, 17 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmak adına yeni yılın ilk günlerinde hemen harekete geçti. Yönetim ve Belözoğlu, soluğu Ömer ve ailesinin yanında aldı. Genç oyuncuya 5 yıllık bir sözleşme teklif edildi, ancak hemen direkt oynama şansı verilmeyeceği belirtildi.





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Schalke 04’e gidiyor...

Ömer için düşünülen projede yönetime yakınlığı ile bilinen Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hollanda’daki Fortuna Sittard kulübü devreye sokuldu. Ömer’e sunulan projede, “2-3 sene Fortuna’da kiralık olarak forma giy ve tamamen hazır olarak Fenerbahçe’ye dön” denildi. Ancak ne genç futbolcu ne de ailesi, bu teklife sıcak bakmadı. Kanarya ile kontratını uzatmayacağı kesinleşen Ömer, Almanya’da Ozan Kabak’ın da formasını giydiği Schalke 04 ile gelecek sezon için hemen hemen anlaşma noktasına geldi. Ailesi de, yıldız adayının Almanya’da gelişiminin daha iyi şekilde sağlanacağını düşünüyor.

Kadro dışı bırakıldı

Ligde en son Alanyaspor maçında kadroya giren ama süre alamayan genç oyuncu, 9 eksik sebebiyle alt yapıdan 4 oyuncunun dahil olduğu Ankaragücü sınavında kulübeye bile giremedi. Ömer Faruk, yapılan son sözleşme uzatma teklifini de geri çevirinde yönetim tarafından kadro dışı bırakıldı. Genç futbolcu sezon sonuna kadar tek başına idman yapacak.





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