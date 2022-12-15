Ara transferde kadrosunu güçlendirmeyi planlayan Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe , önemli bir hamle yaptı. Sarı Lacivertliler, ezeli rakipleri Galatasaray , Beşiktaş ve Trabzonspor'la girdiği transfer yarışını kazanmaya çok yakın. Kulüpler arasında artık son detayların konuşulduğu, Fenerbahçe’nin ara transfer dönemindeki ilk bombasının milli oyuncu olmasına artık kesin gözüyle bakılıyor. Sarı Lacivertliler, golcü transferi için de çalışmalarını sürdürüyor. İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair sıcak gelişmeler...

'Arda Güler için anlaştık'

Genç yıldız için Sarı-Lacivertli taraftarların merakla beklediği açıklama resmen geldi. Gençlerbirliği Asbaşkanı Mehmet Soylu, Arda Güler’in bonservisinin yüzde 25’lik kısmını Fenerbahçe’ye vermek için anlaştıklarını söyledi. Soylu, “Arda Güler’in satışı başkanlar düzeyinde konuşuldu. 2.5 milyon Euro’ya anlaştık. Altyapımızdan da 4 oyuncu verildi. Bunlara da 200 bin Euro’luk bedel ve sonraki satışlarından pay biçildi” ifadelerini kullandı.

Yeni rakip aranıyor

Fenerbahçe, Dünya Kupası için verilen arada şu ana kadar 4 hazırlık maçı oynadı. Jorge Jesus’un öğrencileri, Kadıköy’de Vallecano ve Villarreal’i devirdi. Sarı Lacivertliler, Antalya kampında ise Alanyaspor ile Salernitana’yı yendi. 4’te4 yaparak sezonun ikinci bölümüne hazır olduğunu gösteren Fenerbahçe, bir maç daha ayarlamayı planlıyor. Jorge Jesus’un talebiyle rakip arayışı başladı. Kanarya, ara sonrası ilk resmi maçını ise Türkiye Kupası’nda 20 Aralık’ta İstanbulspor ile karşılaşacak.





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Rossi'nin talipleri artıyor

İtalyan basını Fenerbahçe 'nin Uruguaylı futbolcusu Diego Rossi'ye Çizme'den talip olduğunu iddia etti. Habere göre Serie A ekibi 24 yaşındaki futbolcuyla ilgileniyor. Diego Rossi için Torine devrede. Serie A ekibi, Fenerbahçe'nin Uruguaylı futbolcusuyla ilgileniyor. İtalyan ekibinin Fenerbahçe'ye 6-7 milyon Euro bandından bir teklif yapacağı öne sürüldü.

22 maçta 3 gol, 7 asist

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 22 maça çıkan Uruguaylı futbolcu, 3 gol atıp, 7 asiste imza attı. Rossi, Urugauay Milli Takımı'nın Dünya Kupası için oluşturduğu geniş kadroda yer almış ancak nihai kadroda kendine yer bulamamıştı.





Luis Muriel’e Brezilya’dan talip çıktı

Sarı-Lacivertliler’in forvet adayları arasında yer alan Luis Muriel’e Brezilya’dan da talip çıktı. Atalanta’nın ocakta göndermek istediği golcü oyuncu için Gremio da devreye girdi.





Brezilya basınında yer alan haberlere göre Mavi-Lacivertliler, Goias’lı Pedro Raul için yaptığı girişimlerden sonuç alamadı. Gremio’nun, yeni sezonda 9 numarayı ‘rüya’ bir isme, Muriel’e vermek istediği kaydedildi.

Fenerbahçe'yi alt etmesi gerek

Ancak haberde, Brezilya ekibinin bu transfer için çok güçlü bir rakip olan Fenerbahçe’yi alt etmesi gerektiği vurgulandı. Muriel’in, Jorge Jesus’un ‘imrendiği’ bir oyuncu olduğu ve Sarı Lacivertliler’in de Kolombiyalı yıldızı çok istediği belirtildi.

Samet Akaydın'ın bonservisi belli oldu

Fenerbahçe, Milli savunmacı Samet Akaydın için Adana Demirspor ile prensip anlaşmasına varmıştı. Taraflar, son yapılan görüşmede her konuda el sıkıştı. Sarı-Lacivertliler'in 28 yaşındaki stoper için Akdeniz ekibine 4 milyon Euro bonservis ödeyeceği öğrenildi. Bu ödeme, taksitler halinde yapılacak. Samet'le de 3.5 yıllık sözleşme imzalanacağı kaydedildi.





Resmi açıklama bekleniyor

Başarılı defans oyuncusu, ara transfer döneminin başlayacağı 12 Ocak 2023'e kadar Adana Demirspor forması giymeye devam edecek. Transferle ilgili resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor da ilgilendi

Yönetim böylece defanstaki eksiği yerli bir oyuncuyla gidererek çok değerli olan yabancı kontenjanını farklı bir bölge için kullanabilecek. Samet Akaydın, bu sezon ligde 13 maçta oynadı ve 1 gol attı. 28 yaşındaki oyuncu başarılı performansıyla ilk kez Milli Takım formasını da giydi. Başarılı oyuncuyla Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'da ilgileniyordu. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 28 yaşındaki stoper için Galatasaray cephesinde bonservis artı takas formülü düşünüldüğü iddia ediliyordu.

Montella ile büyük çıkış yaptı

28 yaşındaki stoper, Vincenzo Montella'nın Adana Demirspor'un başına geçmesinin ardından büyük bir çıkış yakaladı ve A Milli Takım'a kadar yükseldi. İtalyan teknik adam, 28 yaşındaki stoper için övgüler yağdırmış, "Şu ana kadar Süper Lig'de takip ettiğim en iyi stoper" demiş ve "Umarım elimizden almazlar" ifadesini kullanmıştı.







