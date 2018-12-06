Devre arasında önemli bir transfer hamlesi yapmaya hazırlanan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor... Sarı-Lacivertliler'de Gabigol sesleri yükseliyor. Santos'la kiralık sözleşmesi 1 Ocak'ta bitecek ve Inter'e geri dönecek olan Sambacı, "Sürekli oynayacağım bir takıma gitmek istiyorum" açıklamasını yapmıştı.

1.5 YILLIK KİRALAMAYA SICAK

Gabigol'ün bu sözlerini değerlendiren İtalyan basını, "Fenerbahçe'nin çok yakın bir ilgisi var. Gabigol'ün isteklerini karşılayabilecek bir kulüp. Inter 1.5 yıllık kiralama önerisine sıcak bakıyor" dedi.

MONACO DA DEVREDE AMA...

Alınan bilgilere göre Gabigol için Fransa'dan Monaco ve İspanya'dan iki kulüp daha devrede... Ancak Sambacı'nın sürekli forma giyme isteği nedeniyle transferde Fenerbahçe ön plana çıkmış durumda.

İKİ YIL RÖTARLA MI GELECEK?

Brezilya futbolunun en önemli yeteneklerinden biri olan Gabigol'ün ismi 2016'da da Sarı-Lacivertliler'in gündemine girmişti. Ancak ekonomik anlaşmazlıklar nedeniyle yönetim hedefine ulaşamamıştı.

Kaynak: Takvim