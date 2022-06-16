TFF Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurulu'nda TFF Yönetim Kurulu’na seçilen Nüket Küçükel Ezberci, Fenerbahçe yönetim kurulu üyeliğinden istifa etti.

Fenerbahçe'den konu ile ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüzün Yönetim Kurulu Üyesi Nüket Küçükel Ezberci bugün yapılan TFF Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurulunda, TFF Yönetim Kurulu’na seçilmiştir. Statü gereği Sayın Küçükel Ezberci kulübümüzün yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiştir.

Nüket Küçükel Ezberci’ye 1 yıllık süreç boyunca kulübümüz adına ortaya koyduğu emekleri ve değerli katkıları için teşekkür ederiz.

Yeni görevinde Sayın Küçükel Ezberci’ye başarılar diler, Türk futbolu adına hayırlı uğurlu olmasını temenni ederiz.







