Corona virüs salgını nedeniyle liglere ara verilmişken Fenerbahçe, hem teknik direktör hem de yeni sezon kadrosu adına transfer çalışmalarını sürdürüyor. Nenad Bjelica ile anlaşma noktasına gelen Sarı-Lacivertliler, Hırvat hocaya uygun bir kadro adına Bruno Petkovic ismini gündeme aldı.

İtalyan basınında da yer alan Bruno Petkovic iddiaları sonrası Hırvat sitesi Vecernji, bu transferin gerçekleşmesinin zor olduğunu ve Fenerbahçe'nin gerçekleşmemesi durumuna yönelik alternatiflerini hazırladığını belirtti.

Petkovic için en az 10 milyon Euro

Bjelica'nın Dinamo Zagreb'ten öğrencisi Bruno Petkovic'in şu anda piyasa değeri 11 milyon Euro olarak aktarılırken Hırvat ekibinin 10 milyon Euro'nun altında bir teklifle oyuncuyu bırakmayı düşünmediği belirtiliyor.

Sarı-Lacivertliler'in Petkovic transferini gerçekleştirememesi durumunda transfer bütçesini Mislav Orsic, Josip Juranovic ve Emir Dilaver için kullanabileceği aktarıldı.

Bjelica ile kendini buldu

Yine Bjelica ile Dinamo Zagreb'te çalışan Mislav Orsic'in düşük bir bonservis ile bırakılması beklenmese de transferinin Petkovic'e göre daha olası durduğu aktarılıyor.

Hırvat ekibi Orsic'i 2019'de 1 milyon Euro karşılığında Güney Kore ekibi Ulsan'dan kadrosuna katmıştı. Sonrasında Nenad Bjelica ile büyük çıkış yakalayan 27 yaşındaki oyuncu, piyasa değerini yükseltmeyi başardı.

Isla'nın yerine Juranovic

Mauricio Isla'nın kontratı sezon sonunda biterken Fenerbahçe, sağ bek için de Hırvatistan'dan önemli bir ismi gündemine aldı.

Hajduk Split'in 24 yaşındaki kaptanı Juranovic, Bjelica'nın gelişiyle birlikte transfer edilmesi muhtemel isimler arasında yer alıyor.

Stopere Emir Dilaver hamlesi

Savunma hattında yaşadığı sorunları ortadan kaldırmak isteyen Fenerbahçe, Bjelica'nın eski takımı Dinamo Zagreb'ten Emir Dilaver'i de listesine almış durumda.

29 yaşındaki Avusturyalı oyuncu, Nenad Bjelica'nın başarıya ulaşan Dinamo Zagreb'inin değişilmezleri arasında yer alıyordu.