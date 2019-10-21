Sezona şampiyonluk parolası ile giren ve oynadığı iştahlı futbolla zirvenin en önemli adayları arasında gösterilen Fenerbahçe, lige harika başlamıştı. İlk 3 maçta aldığı 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puan toplayarak milli araya giren Sarı-Lacivertliler, ara dönüşünde hayal kırıklığı yaratmıştı. Alanya mağlubiyeti ile lige dönen Kanarya, Ankaragücü galibiyetiyle moral bulsa da Galatasaray beraberliği ve son olarak Antalya yenilgisi ile ikinci milli araya girmişti.

Hedef 4’te 4

Bu kez bu ara Fenerbahçe’ye yaradı. Teknik direktör Ersun Yanal, bir sonraki milli araya kadar oynayacakları 4 maçı da kazanarak hedefi gösterirken, Sarı-Lacivertliler ilk sınavında hata yapmadı. Denizli karşısında mücadelenin büyük bir bölümünde rahat bir futbol oynayarak sahadan 2-1 galibiyetle ayrılan Kanarya lige süper döndü. Puanını 14’e yükselten Sarı- Lacivertliler zirve için iddialı olduğunu bir kez daha gösterdi.

’Başkanımız sağ olsun’

Maçın yıldızlarından Tolga Ciğerci karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu. Başkan Ali Koç’a teşekkür eden 27 yaşındaki oyuncu, “Başkan Ali Koç sağ olsun... Doktorlarımız da benimle çok ilgilendi. Onlar sayesinde sahalara çabuk döndüm. Herkesin emeğini ödemek istiyorum. İdmanlarda iyi çalışıyorum. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum” dedi.

Her bölgenin adamı!

Asıl mevkiisi orta saha olmasına rağmen zaman zaman sol kanatta forma giyen Tolga Ciğerci, Denizli karşılaşmasına ise mücadeleye sağ kanatta başladı. Ersun Yanal’ın jokeri olan 27 yaşındaki oyuncu, 39. dakikada Fenerbahçe’yi 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Attığı golün yanı sıra oynadığı futbolla da göz dolduran tecrübeli oyuncu, galibiyetin mimarlarından birisi oldu. Tolga’nın golü sonrasında ilginç bir istatistik de ortaya çıktı. Denizli karşısında 39. dakikada ağlarını sarsan başarılı oyuncu, Alanya karşısında da aynı dakikada fileleri sarsmıştı.