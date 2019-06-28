Transferin flaş ismi Vedat Muriç konusunda tam olarak satranç oynanıyor. Çaykur Rizespor yönetimi oyuncusuna olan ilgiden en kârlı şekilde çıkmak istiyor. 25 yaşındaki golcü Rize'nin 'Sözleşmeni uzatalım' teklifini reddetti. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı için Galatasaray'da forma giymek istediğini yönetime bildirdi.

Fenerbahçe ise dün yeni bir girişimde bulundu ve teklifini yeniledi. Sarı-lacivertliler, Karadeniz ekibine Vedat için 2.5 milyon Euro'nun yanı sıra Barış Alıcı ile Berke Özer'i önerdi. Muriç'in menajeri Haluk Canatar, A Spor'a yaptığı açıklamada, "Vedat Galatasaray'da oynama düşüncesini Rizespor yönetimine iletmiş. Rizespor ile Galatasaray'ın uzlaşması durumunda transferin gerçekleşmemesi için bir neden yok. Biz de gelişmeleri bekliyoruz" şeklinde konuştu.

(Sabah)