Hakem hatalarından şikayetçi olan ve bu yüzden önce sert bir açıklama yapan ardından da dün Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) çıkarma yapan Galatasaray camiasında gözlerin en çok çevrildiği isim Murat Ilgaz oldu.

Özellikle kulübe yakın gazetecilerin ortaya attığı bir iddia sosyal medyada da gündem oldu. Söz konusu iddia Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanvekili Murat Ilgaz Fenerbahçe kongre üyesi olduğuydu. Konuyla ilgili Fenerbahçe'den açıklama geldi.

İŞTE SARI LACİVERTLİLERİN AÇIKLAMASI

18 Ekim 2022 Salı günü spor kamuoyunu meşgul eden gündemin devamında, bir takıma bağlılıkları net şekilde belli olan gerçek kimlik taşımayan bazı sosyal medya hesapları tarafından oluşturulan gündemi takip ettik.

Bu gündem çerçevesinde Merkez Hakem Kurulu Başkanvekili Sn. Murat Ilgaz ile Kulübümüzü ilişkilendiren bir yalana dair açıklama yapma gereği doğmuştur.

Türkiye Futbol Federasyonu’nda 2014 yılından itibaren çeşitli kademelerde görev almış ve Temmuz 2022 itibarıyla Merkez Hakem Kurulu Başkanvekili olarak görev yapan Sn. Murat Ilgaz, Kulübümüzün hiçbir zaman kongre üyesi olmadığı gibi Kulübümüz bünyesinde herhangi bir görevi de olmamıştır.

Gerçekle hiçbir ilgisi olmayan bir durum üzerinden yaygara koparanlar, bu yalanlarını güçlendirmek adına Kulübümüzün bayrağı önünde sahte görseller üretip dolaşıma sokmaktan ve koordineli olarak paylaşımlar yapmaktan geri durmamışlardır.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak son birkaç gündür ısrarla hezeyanlarını sürdüren bu kişileri spor kamuoyunun takdirine bırakıyor; aklı selim futbol paydaşlarını bu ucuz yaklaşıma karşı durmaya davet ediyoruz.

"HİÇBİR KULÜBE ÜYE DEĞİLİM"

Konuyla ilgili Ajansspor'a açıklamada bulunan Merkez Hakem Kurulu Başkanvekili Murat Ilgaz, sadece Fenerbahçe Kulübü değil, hiçbir kulüple de bir üyelik bağının bulunmadığını dile getirdi. Ilgaz, "Ben hiçbir kulübün üyesi değilim. Sorumluluğum gereği de Türkiye'deki her bir kulübe eşit mesafede yer alıyorum" diye konuştu.