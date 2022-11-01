Sarı-Lacivertliler, sezon başından beri hemen her hafta 2 maç oynadı. Ancak ekim ayı, Fenerbahçe için bile ekstra yoğun geçti. Geride bıraktığımız ayda Jorge Jesus ve öğrencileri 28 günde tam 8 kez sahaya çıktı. Bu süreçte Beşiktaş deplasmanına gidildi, ligin en az gol yiyen takımı Başakşehir konuk edildi. Avrupa’da ise AEK Larnaka ile 2 defa karşı karşıya gelen Fenerbahçe, Rennes’le de kritik bir mücadele oynadı. Bu zorlu ve yoğun dönem, göz korkutucu görünüyordu. Jesus’un ekibi, buna rağmen ekim ayını tam anlamıyla harika geçirdi.

Tarihi geri dönüş

8 maçta yenilgi yüzü görmeyen Sarı- Lacivertliler, 6 galibiyet ve 2 beraberlikle süreci tamamladı. Ortalama 3.5 günde 1 sahaya çıkan Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda fileleri tam 21 kez havalandırdı. Rennes karşısında 3-0 geriye düşüp, 90 dakikayı 3-3 bitirerek Avrupa’da tarihi bir geri dönüşe imza atıldı. Fenerbahçe kritik virajı çok iyi bir şekilde dönerek hem ligde hem de Avrupa Ligi B Grubu’nda zirveyi bırakmadı. Üstelik bunu, yaşanan birçok sakatlığa rağmen başardı.

20 oyuncudan 14’ü skora etki etti

Jorge Jesus, yoğun ekim ayında kaleci Altay haricinde 20 oyuncusunu sahaya sürdü. Bu isimlerden tam 14’ü, skora katkı vermeyi başardı. Ekim ayının yıldızları ise 7 gol, 1 asistle oynayan Batshuayi ile 5 kez ağları sarsıp 2 gol pası veren Valencia oldu.

Fenerbahçe’de Jorge Jesus, 8 maça çıktığı ekim ayında kaleci Altay Bayındır dışında 20 futbolcusunu sahaya sürdü. Szalai, Valencia, Batshuayi, Lincoln, İrfan Can Kahveci, Crespo ve Serdar Aziz, tüm maçlarda süre alan oyuncular oldu. Sarı-Lacivertliler’de en dikkat çekici istatistik ise görev yapan 20 oyuncudan tam 14’ünün gol ya da asistle skor katkısı sağlaması oldu. Üstelik bu katkıyı yapamayan 6 futbolcu arasında, sadece 20 dakika sahada kalan Mert Hakan ve 2 dakika görev yapan Serdar Dursun da var!

Müthiş ikiliden 12 gol

Sarı-Lacivertliler’de kritik ekim ayının parlayan yıldızları ise Michy Batshuayi ile Enner Valencia oldu. Batshuayi, 8 karşılaşmada tam 7 kez fileleri sarstı. Belçikalı yıldız, son İstanbulspor maçında da Valencia’ya asist yaptı. Ekvadorlu yıldız ise 8 mücadelede 5 gol atarken, 2 de asist yaptı. İrfan Can ve Rossi ise bu süreçte 2’şer kez ağları havalandırdı.

Aslıhan Çil