Vitor Pereira’nın ısrarıyla geçen sezon 1.5 milyon Euro’ya transfer olan Miguel Crespo için Fenerbahçe macerası sıkıntılı başladı. Ancak Portekizli oyuncu kısa sürede performansını toparladı ve takımın vazgeçilmezi oldu.

26 yaşındaki orta saha oyuncusu Sarı-Lacivertliler’e imza atarken piyasa değeri sadece 600 bin Euro’ydu. 1 yılda müthiş bir çıkış gerçekleştiren Miguel Crespo’nun şu anki değeri tam 13.3 kart artarak 8 milyon Euro’ya yükseldi.

Yıldız futbolcu ayrıca başta Atletico Madrid olmak üzere Avrupa’nın devlerinin takibinde.





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