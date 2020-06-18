Fenerbahçe yöneticisi Alper Pirşen, sarı-lacivertli takımla sözleşmesini tek taraflı fesheden Alman oyuncu Max Kruse hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Yayıncı kuruluş beIn Sports'a konuşan Avukat Alper Pirşen, "Bir hukukçu olarak şunu söylüyorum; Max Kruse bir poker oynadı, risk aldı ve kolay para peşine düştü. Lassana Diarra, Max Kruse'ün yaptığının aynısını yaptı; 10 milyon euro ödedi"

"Diarra 10 milyon euro ödedi"

Pirşen, "Diarra böyle bir işlem yaptığı için 10M€ tazminat yükü almış ve uzun süre kulüp bulamadı. Max Kruse'yi daha zor dönem bekliyor. Biz Fenerbahçe camiası olarak mücadele edeceğiz. O tek başına" ifadelerini kullandı.

Alper Pirşen kimdir?

6 Mart 1983 İstanbul doğumlu avukat ve Fenerbahçe Spor Kulübü Yöneticisi Alper Pirşen, İstanbul Erkek Lisesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu.

Alper Pirşen, PAK Hukuk Bürosu’nda görev yapıyor. Pirşen daha önce TFF Uyuşmazlık Çözüm kurulu hakemliği yapmıştı









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