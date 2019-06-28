Fenerbahçe'den Max Kruse için 7+2'lik imza
Fenerbahçe'nin transferi için anlaşmaya vardığı Alman forvet Max Kruse'nin İstanbul’da oturacağı ev tutuldu. Sarı lacivertli yönetim, oyuncu için Beykoz’da kiralanan 7 artı 2 tripleks villa için kontrata imzayı attı. Bir yıllık kira ödendi. Çalışma programı bilgisini alan Kruse, Topuk Yaylası’ndaki kampın son bölümüne katılacak.
Fenerbahçe sezonun ilk flaş transferini Alman golcü Max Kruse'yi kadrosuna katarak yaptı. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon Werder Bremen forması giyen futbolcu ile 3 yıllığına anlaşmaya vardı. Kruse'nin yıllık 2.5 milyon Euro kazanacağı, oyuncuya 1.5 milyon Euro da imza parası verileceği kaydedildi. Kruse transferi henüz resmi olarak açıklanmazken, oyuncunun menajeri ve avukatının İstanbul'da olduğu, gelişi için gerekli hazırlıkların yapıldığı kaydedildi. Alman futbolcu için Beykoz'daki ünlü sitede 7 artı 2 tripleks villa kiralandığı, 1 yıllık kirasının da peşin olarak ödendiği bildirildi.
DAMİEN COMOLLİ İLE İLETİŞİM HALİNDE
Kruse, Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ve teknik direktör Ersun Yanal ile de temasa geçti. Alman yıldız, takımın sezon öncesi hazırlık programıyla ilgili bilgiler aldı. Tecrübeli yıldızın transferinin önümüzdeki hafta içinde resmi olarak açıklanması, oyuncunun ise Topuk Yaylası kampının son 2- 3 gününe yetişerek takıma dahil olması bekleniyor. Kruse, Werder Bremen formasıyla 36 maçın hepsinde ilk 11'de forma giydi.12 gol attı, 13 asist yaptı.
(Sabah)