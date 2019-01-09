Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Martin Skrtel’e, devre arasındaki transfer döneminde Süper Lig’in lideri Başakşehir talip olmuştu. Başakşehir’in, savunma hattını güçlendirmek için istediği Skrtel’in menaceri Karol Csonto da, tecrübeli stoperin iyi bir teklif gelmesi durumunda takımdan ayrılabileceğini açıklamıştı.

Sarı- Lacivertli yönetimin çok iyi bir teklif alması durumunda satmayı düşündüğü öne sürülen Slovak oyuncuya, yeni bir sözleşme teklif etmenin hazırlığı içinde olduğu öğrenildi. Teknik direktör Ersun Yanal’ın, “Şartlar uygun olursa, takımda tutalım” dediği Skrtel, sezon sonunda bitecek kontratından yıllık 4 milyon Euro (25 milyon TL) kazanıyor.

Eğer kabul etmezse...

Artık 34 yaşına geldiği için Kanarya’nın, bu rakamı yarı yarıya indireceği ve deneyimli savunma oyuncusuna son yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık bir sözleşme teklif edeceği bildirildi. Yıldız futbolcuya senelik ise 2 milyon Euro (12.5 milyon TL) civarında bir para verilmesi planlanıyor. Eğer Skrtel, bu şartları kabul ederse takımda kalacak, aksi takdirde devre arasında iyi bir bonservis ücreti gelmesi durumunda elden çıkarılacak.

Yusuf Dursun