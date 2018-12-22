Bu sezon ligde yaşanan büyük çöküşün ardından transfer konusunda adeta sil baştan yapacak olan Fenerbahçe’de bazı mevcut isimlerin takımda kalıp kalmayacağı halen netleşmedi. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek oyuncuların başında gelen Martin Skrtel konusunda da belirli bir adım atılmadı.

2016 yılından bu yana sarı-lacivertli formayı giyen Slovak stoperin bu sezon sözleşmesi bitiyor. Transfer döneminde de özellikle defans hattına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe yönetiminde, bir diğer hedef de Skrtel’in takımda kalması olacak.

Hem Phillip Cocu ve Erwin Koeman döneminde hem de Ersun Yanal’ın yeni başlangıcında vazgeçilmez oyuncuların başında gelen 34 yaşındaki savunmacıyla en azından 1 yıllık daha sözleşme yapılması hedefleniyor. Şu anda transferde yüksek maliyetlerin göze alınmasına karşın Skrtel tarzında lider bir oyuncunun bulunmasının zorluğu ve pahalılığı göz önünde duruyor. Ayrıca Skrtel’in etrafında yeni bir savunma hattı kurulup, şampiyonluğa oynayacak bir kurgu hesaplanıyor. Ancak Slovak yıldız tarafından bakıldığında ise daha farklı bir durum ortaya çıkıyor.

Monaco ve Barcelona gibi kulüplerle adı geçen deneyimli futbolcu, İngiltere’den de birçok kulübün takibinde yer alıyor. Slovak Milli Takımı ile EURO 2020 yolunu hedefleyen Skrtel, üst düzey seviyede oynamak istiyor. Fiziksel olarak kendisini güçlü hisseden başarılı stoper konusunda Ocak 2019 itibariyle yeni bir süreç başlıyor. Gelecek teklifler ve Fenerbahçe’nin hamleleri Skrtel’in geleceğini belirleyecek.

Kaynak: Skorer