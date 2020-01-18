Fenerbahçe’den Martin Przondziono hamlesi

Damien Comolli’nin istifasının ardından Fenerbahçe’nin, Paderborn’da aynı görevi yürüten Martin Przondziono’yu gündemine aldığı öne sürüldü. Przondziono’nun danışmanı Ali Adman, Radyospor’a yaptığı açıklamada, “Fenerbahçe konusu ciddiye bindi. Dolaylı yollardan bizi yokluyorlar. Son 4 senede oyuncu bonservisine 500 bin Euro harcadık, 15 milyon Euro gelir elde ettik” dedi.

Przondziono ise, “Fenerbahçe benim için heyecan verici bir proje olabilir” yorumunu yaptı.

Bu haberi de okudular Fenerbahçe'de son dakika Miha Zajc gelişmesi