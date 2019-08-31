Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Hem de Hull City Menaceri Grant McCann tarafından! 39 yaşındaki çalıştırıcı, orta saha oyuncusu Markus Henriksen’in Sarı-Lacivertli ekibe imza atmaya yakın olduğunu söyledi. İngiliz basını, Norveçli yıldızın takım için önemli bir isim olduğunu ancak yüksek maaşı nedeniyle yönetimin Henriksen’i göndermek istediğini yazdı.

27 yaşındaki futbolcu, merkezde her bölgede oynayabiliyor. Mehmet Ekici’den kulüp bulmasını isteyen, Zajc’ı da satmaya hazırlanan Sarı-Lacivertliler, bu ikiliyle yolları ayırması halinde Henriksen’i kadrosuna katabilir.

Bu haberi de okudular Fenerbahçe'de Luiz Gustavo transferi bitmek üzere!