Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Georgopoulos, "Livaja , AEK'in en değerli oyuncusu, Yunan Ligi'nin de en değerli oyuncularından bir tanesi... O nedenle AEK onu kaybetmek istemiyor. Yeni sözleşme teklif ettiler. Şu anda 750 bin Euro kazanıyor. AEK ona yıllık 1 milyon Euro ve 3 yıllık yeni sözleşme önerdi, Futbolcu 1.3 milyon Euro istiyor. Fenerbahçe, 2 milyon Euro'ya yakın bir ücret teklif etti. Ayrıca 3+1 yıllık sözleşme veriyor. Normalde oyuncu AEK'da mutlu ve taraftarın en sevdiği futbolcu; ama parasal yönden Fenerbahçe'nin teklifi daha iyi ve Fenerbahçe'yi tercih edebilir. Tabii ki kulüpler anlaşırsa. AEK, 7 ile 9 milyon Euro arasında bir transfer bedeliyle onun transferine izin verir. Erol Bulut, Livaja'yı çok iyi tanıyor ve transferini çok istiyor. Livaja'ya Fransa'dan Renn de talip oldu" dedi.

EROL BULUT, BAKASETAS'I DA İSTİYOR

Johnny Geogopoulos ayrıca, Erol Bulut'un Alanyaspor'dan Bakasetas'ı da transfer etmeyi çok istediğini, ancak Fenerbahçe ile Alanyaspor arasındaki görüşmelerde bir ilerleme kaydedilmelediğini; çünkü Alanyaspor'un parasal beklentisinin çok yüksek olduğunu söyledi.

RODRIGUES ZOR GÖZÜKÜYOR

Georgopoulos, son olarak, Garry Rodrigues'in Olympiakos'a olası transferini yorumladı ve "Olympiakos onu kiralık transfer etmek istiyor; ancak Al Ittihad kiralık değil, tüm haklarıyla satışını gerçekleştirmek istiyor. Bu nedenle bu görüşmede de bir ilerleme sağlanamadı. Türk ve Yunun medyasında bu işin bittiğine dair haberler çıkıyor; ama ben bu transferi zor görüyorum" dedi.





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