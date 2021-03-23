Süper Lig'de zirve adına mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılması gündemdeyken flaş bir iddia ortaya atıldı. Arjantin'den son haberlere göre Fenerbahçe, River Plate'de önemli başarılara imza atan Marcelo Gallardo ile ilgileniyor.

TNT Sports'ta yayınlanan programda açıklamalarda bulunan Arjantinli gazeteci Martin Castilla, Fenerbahçe'nin Arjantinli teknik adam Marcelo Gallardo'yu takımın başına geçirmek istediğini belirtti. Fenerbahçe'nin Gallardo için ekonomik anlamda iyi bir teklif yapacağını ve bu teklifin de Arjantinli teknik adam tarafından olumlu değerlendirilebileceğini aktardı.

İlgili Haberler Fenerbahçe Yönetimi Erol Bulut kararını verdi! Şok Emre Belözoğlu detayı





2014'ten bu yana River Plate'in başında bulunan Marcelo Gallardo, 2014'te Sudamericana şampiyonluğu ile başladığı Arjantin ekibinde 2015 ve 2018 yıllarında da Copa Libertadores zaferleri yaşadı.

Arjantin'deki başarıları ile birçok önemli ekibin dikkatini çeken 45 yaşındaki teknik adamın ismi özellikle Ernesto Valverde dönemi sonrası Barcelona ile anılmış fakat Barcelona'nın geciken teklifi nedeniyle sezona River Plate ile başlayan Gallardo'nun sezon başladıktan sonra ayrılmayı kabul etmediği iddia edilmişti.



